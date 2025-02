Tumulto e caos em Gâmbia por programa de migração legal para a Espanha

Desde as 4h da manhã (1h de Brasília), jovens que sonham em chegar legalmente à Europa se apressaram para se apresentar ao Ministério do Trabalho gambiano.

Muitos migrantes do oeste da África arriscam suas vidas no mar para tentar chegar clandestinamente às costas europeias através das Ilhas Canárias, um território espanhol.

Para evitar o tumulto, o governo senegalês instalou no dia seguinte um sistema de envio de candidaturas online.

Algo semelhante ocorreu na terça-feira passada em Dakar, capital do Senegal, onde centenas de senegaleses foram ao escritório responsável por receber as candidaturas para vagas de trabalhadores agrícolas temporários na Espanha.

Após a abertura dos escritórios às 8h locais, a distribuição dos formulários teve que ser suspensa quando os candidatos à emigração escalaram os muros do pátio do edifício e começaram a brigar.

Com a esperança de chegar à Europa, cada vez mais migrantes, em sua maioria jovens desempregados em busca de uma vida melhor, embarcam em uma perigosa rota marítima para alcançar as Ilhas Canárias a partir da costa do oeste da África.

Em 2024, cerca de 47.000 pessoas tentaram chegar à Europa por mar a partir dessas costas, segundo a agência europeia Frontex. Um número recorde de chegadas, com aumento de 18% em relação ao ano anterior.

Mais de 10.400 migrantes morreram ou desapareceram no mar tentando chegar à Espanha em 2024, de acordo com a ONG Caminando Fronteras.