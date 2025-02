Trump fala com Trudeau e EUA ameaça com represálias

"Acabei de falar com Justin Trudeau. Voltarei a falar com ele às 15h00" (17h em Brasília), escreveu o presidente dos EUA em sua rede Truth Social, ao reafirmar que impôs tarifas ao Canadá e ao México para conter o fluxo de drogas para os Estados Unidos.

Donald Trump conversou, nesta segunda-feira (3), com o primeiro-ministro canadense, Justin Trudeau, em um momento em que a guerra comercial lançada pelo presidente americano já está desestabilizando os mercados, preocupados com o impacto das tarifas anunciadas por Washington sobre a economia global.

O presidente americano anunciou tarifas de 25% sobre todos os produtos do México e do Canadá, com exceção do petróleo do vizinho do norte, que será taxado em 10%.