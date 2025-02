Trump conversa com premiê do Canadá, em meio a tarifas

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, informou ter conversado, nesta segunda-feira, 3, com o primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, dois dias após confirmar tarifas a produtos do país vizinho. Na rede Truth Social, o republicano revelou ainda que voltará a falar com Trudeau nesta segunda às 17h (horário de Brasília).

Na publicação, Trump voltou a reclamar da postura dos canadenses em relação ao combate ao tráfico de drogas e à abertura do setor financeiro. "O Canadá não deixa nem os bancos dos EUA abrirem ou fazerem negócios por lá", criticou. "É uma guerra contra as drogas, e centenas de milhares de pessoas morrem nos EUA por droga que vem pelas fronteiras de México e Canadá", acrescentou.