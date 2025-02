Trégua de um mês na guerra de tarifas entre EUA e México

O compromisso do México de enviar 10.000 militares para a fronteira com os Estados Unidos, segundo Washington "para deter o fluxo de fentanil e de imigrantes ilegais", desativou por um mês a guerra de tarifas que ameaçava estourar entre os dois vizinhos, após um fim de semana de muitas tensões.

O presidente americano, Donald Trump, conversou na manhã desta segunda-feira (3) com sua homóloga mexicana, Claudia Sheinbaum, e com o primeiro-ministro canadense, Justin Trudeau, sobre as tarifas de 25% que impôs aos produtos desses dois países, (exceto o petróleo canadense, tributado em 10%) um dia antes de a medida entrar em vigor.