Tarifas de Trump não são guerra comercial, mas contra as drogas, diz diretor da casa Branca

O diretor do Conselho Econômico Nacional da Casa Branca, Kevin Hassett, afirmou que a política tarifária de Donald Trump "não é uma guerra comercial, é uma guerra contra as drogas". Em entrevista à CNBC, ele também destacou que "muitas negociações" ocorreram durante o fim de semana para tentar evitar a imposição de tarifas contra outros países parceiros comerciais.

"Nas nossas conversas ao longo do fim de semana, uma das coisas que notamos é que os mexicanos estão muito sérios em fazer o que o presidente Trump disse na ordem executiva - se tornar muito mais agressivos na guerra contra as drogas", afirmou Hassett. O diretor observou que o Canadá "parece ter interpretado mal" a ordem executiva do republicano, interpretando-a erroneamente como uma guerra comercial.