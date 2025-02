Secretário do Tesouro dos EUA assume agência federal de proteção ao consumidor

O Secretário do Tesouro americano, Scott Bessent, assumiu o cargo de diretor interino do órgão federal responsável por proteger os clientes de bancos. O anúncio ocorreu nesta segunda-feira (3), após a demissão do diretor anterior pelo novo governo.

Em um memorando divulgado por vários meios de comunicação americanos, Bessent pediu à Agência de Proteção Financeira ao Consumidor (CFPB, na sigla em inglês) que suspendesse as investigações em andamento, anunciando uma abordagem mais tolerante com os agentes financeiros.