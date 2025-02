Rubio espera que Panamá 'dissipe preocupações' sobre canal

O chefe da diplomacia dos Estados Unidos, Marco Rubio, disse esperar que o governo panamenho "dissipe as preocupações" sobre a influência chinesa no canal do Panamá, após os avisos do presidente Donald Trump de que retomará o controle da via interoceânica.

"Foi uma visita que valeu à pena e foi muito respeitosa. Acho que vai conseguir coisas potencialmente boas, que dissipem as preocupações que temos", disse nesta segunda-feira (3) o secretário de Estado americano a jornalistas durante seu desembarque em El Salvador, após concluir uma viagem ao Panamá.