Real Madrid envia protesto à Federação Espanhola contra arbitragem

"O que aconteceu no 'RCDE Stadium' representa o ápice de um sistema de arbitragem completamente desacreditado, no qual as decisões contra o Real Madrid atingiram um nível de manipulação e adulteração da competição que não pode mais ser ignorado", continuou.

Líder, o Real Madrid sofreu sua terceira derrota em LaLiga no sábado, diante do Espanyol, e viu a vantagem sobre o Atlético de Madrid diminuir para um ponto antes do clássico da capital no próximo fim de semana.

O clube merengue reclama especialmente da entrada sofrida pelo atacante francês Kylian Mbappé do lateral Carlos Romero, que só recebeu cartão amarelo e minutos depois marcou o gol da vitória do Espanyol.

O Real Madrid também destaca o gol de Vinícius Júnior anulado no primeiro tempo devido a uma falta anterior de Mbappé.