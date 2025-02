Quase metade das vítimas de acidente aéreo em Washington eram da patinação artística (oficial)

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Os ex-campeões mundiais russos de patinação em dupla Evgenia Shishkova e Vadim Naumov estão entre os quatro treinadores que perderam a vida no acidente. A US Figure Skating identificou no Instagram 11 patinadores de 11 a 16 anos que também morreram na colisão aérea. As outras 13 vítimas relacionadas com a patinação artística eram familiares.