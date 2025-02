Produção da Petrobras caiu 3% em 2024, enquanto se discute exploração na Foz do Amazonas

A produção de petróleo e gás da Petrobras caiu 3% em 2024 em comparação com o ano anterior, segundo o balanço publicado nesta segunda-feira (3) pela companhia, enquanto o governo espera uma licença ambiental para explorar enormes reservas marinhas próximas à foz do rio Amazonas.

"No ano de 2024, a Petrobras atingiu todas as metas de produção estabelecidas em seu Plano Estratégico 2024-2028+, dentro do intervalo de ±4%", diz um comunicado da maior petrolífera da América Latina.