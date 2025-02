Presidente do México nega que tenha discutido encontro presencial com Trump

A presidente do México, Claudia Sheinbaum, afirmou que, durante a conversa que teve nesta segunda-feira, 3, com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, não foi discutido um encontro presencial. Ressaltou, no entanto, que as comunicações entre os dois países continuarão ativas.

"Não falamos sobre um encontro presencial, mas sim sobre continuar nos ligando, mantendo essas chamadas", disse a presidente mexicana em coletiva de imprensa. "Trump insistiu no tema do déficit comercial que, de acordo com sua perspectiva, os Estados Unidos têm em relação ao México. Comentei que, na verdade, não era um déficit, que tínhamos um acordo comercial, que éramos parceiros comerciais e que este era o resultado dessa parceria. E que, em todo caso, essa era a melhor forma de continuar competindo frente à China e outras regiões do mundo", acrescentou.