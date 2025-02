Petróleo em alta em meio a Opep+ e tarifas

O barril de Brent do Mar do Norte para entrega em abril, que é usado pela primeira vez como contrato de referência, subiu 0,38% para 75,96 dólares.

Os preços do petróleo foram pegos por ventos contraditórios nesta segunda-feira (3), impulsionados pela incerteza em torno das tarifas alfandegárias propostas por Donald Trump, e contidos pela manutenção do calendário de aumento da produção da Opep.

Como o Canadá é "o primeiro fornecedor de petróleo" dos Estados Unidos, a aplicação de tarifas "perturbaria o mercado", comentou à AFP John Kilduff, da Again Capital.

No entanto, na segunda-feira, Trump concordou em suspender por um mês a aplicação das tarifas sobre as importações mexicanas e canadenses.

O petróleo subiu fortemente no início da sessão, especialmente o WTI, devido às tarifas anunciadas no sábado pelo presidente americano para o Canadá, México e China.

Cerca de 60% do petróleo importado por Washington provém de seu vizinho do norte, o que representa quase quatro milhões de barris diários.

Inicialmente, as tarifas sobre o petróleo tendem a elevar os preços devido às "fricções adicionais na logística do transporte", explicou Bjarne Schieldrp, do banco sueco SEB.

Em um momento seguinte, se a taxação entrar em vigor, "a produção de petróleo e o refino nos Estados Unidos estarão sob forte pressão", confirmou Mukesh Sahdev, analista da Rystad Energy.