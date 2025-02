Países árabes rejeitam deslocamento de palestinos da Faixa de Gaza

Liga Árabe rechaça proposta de Donald Trump para que palestinos deixem suas terras. Países ainda reforçaram necessidade de retirada de forças israelenses.Os países árabes rejeitaram neste sábado (01/02) a sugestão do presidente dos EUA, Donald Trump, de deslocar palestinos da Faixa de Gaza para Egito e Jordânia para que seja feita uma limpeza no território devastado pela guerra. Trump havia ainda sugerido que a Faixa de Gaza se tornou "um local de demolição" e que os palestinos deveriam "construir moradia em outro local". Em uma declaração conjunta assinada por Egito, Autoridade Palestina, Arábia Saudita, Catar, Jordânia, Emirados Árabes Unidos e a Liga Árabe – que representa 22 nações –, os países afirmaram que o deslocamento ou "desenraizamento de palestinos de suas terras" não deve ocorrer "sob nenhuma circunstância ou justificativa". O texto foi elaborado após uma reunião de representantes em Cairo. Eles negam qualquer alternativa que leve à demolição de casas ou anexação de terras na Faixa de Gaza. Os participantes pediram à comunidade internacional uma "reconstrução abrangente na Faixa de Gaza, o mais rápido possível, de uma maneira que garanta que os palestinos permaneçam em suas terras." A reunião ocorre pouco depois de Trump ter insistido novamente que está confiante de que a Jordânia e o Egito aceitarão palestinos em seus territórios. "Ouvi alguém dizer que eles não aceitarão, mas acho que sim. Tenho certeza de que aceitarão", disse Trump na última quinta-feira. "Fazemos muito por eles, e eles vão aceitar", acrescentou, aparentemente referindo-se à forte assistência militar americana ao Egito e à Jordânia. Trabalhando com Donald Trump Os países ainda saudaram o cessar-fogo entre Israel e o grupo palestino Hamas em Gaza e indicaram que esperam "trabalhar com a administração do presidente dos EUA, Donald Trump, para alcançar uma paz justa e abrangente no Oriente Médio, de acordo com a solução de dois Estados, e trabalhar para livrar a região do conflito". Eles enfatizaram a importância de manter o cessar-fogo, garantir o acesso humanitário a todas as partes da Faixa de Gaza e remover todos os obstáculos à entrada de ajuda humanitária. A Liga Árabe também pediu a retirada completa das forças israelenses e a rejeição total de qualquer tentativa de dividir a Faixa de Gaza. O grupo sugere que a Autoridade Palestina assuma o controle do território, juntamente com a Cisjordânia e Jerusalém Oriental. gq (DW, EFE)