Opep+ mantém calendário de aumento da produção em meio a cobranças de Trump

A aliança "reafirmou seu compromisso" com o plano anunciado em dezembro, segundo um comunicado divulgado após uma reunião do Comitê Ministerial Conjunto de Monitoramento.

A Organização dos Países Exportadores de Petróleo e seus aliados (Opep+) confirmou, nesta segunda-feira (3), seu calendário para aumentar progressivamente a produção de petróleo a partir de abril, em meio a cobranças do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que pede uma redução nos preços do barril.

De acordo com o plano atual, um primeiro volume de 2,2 milhões de barris por dia será liberado gradualmente no mercado a partir de abril, a um ritmo de 120.000 barris por dia a mais a cada mês durante 18 meses.

"Vou pedir à Arábia Saudita e à Opep que baixem o preço do petróleo", disse Trump em 23 de janeiro, em um discurso online no Fórum Econômico Mundial de Davos.

A decisão de não prorrogar o prazo desta vez, apesar da cotação do petróleo estar estagnado em torno de US$ 75 (R$ 349 na cotação atual) por barril, foi tomada após Trump pedir um aumento na produção para reduzir os preços.

Para os analistas, a manutenção desse calendário também é um sinal de prudência diante do clima de incertezas no mercado, entre as tarifas aplicadas pelos Estados Unidos a seus principais parceiros comerciais, as novas sanções contra o setor energético russo e as dificuldades das economias chinesa e europeia.

