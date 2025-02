ONU denuncia execução de prisioneiros de guerra ucranianos pelas forças russas

A ONU denunciou, nesta segunda-feira (3), um aumento no número de execuções de soldados ucranianos mantidos prisioneiros pelas forças russas nos últimos meses, ecoando as acusações de Kiev.

Isso se baseia na “análise de material fotográfico e de vídeo publicado por fontes ucranianas e russas” mostrando as execuções.

As figuras públicas russas “defenderam explicitamente o tratamento desumano, incluindo a execução, para os militares ucranianos capturados”, disse Danielle Bell, chefe da missão.

“Combinadas com as leis gerais de anistia, tais declarações podem incitar ou encorajar comportamentos ilegais”, disse ela, de acordo com um comunicado à imprensa emitido pela HRMMU.