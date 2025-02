Olympique de Marselha contrata lateral bósnio Amar Dedic e aguarda Bennacer

O Olympique de Marselha anunciou nesta segunda-feira (3) a contratação do lateral bósnio Amar Dedic, do RB Salzburg, e ainda espera concretizar a transferência do meio-campista do Milan Ismaël Bennacer.

Dedic, de 22 anos, assinou com o Olympique por empréstimo com opção de compra. Ele pode jogar nos dois lados da defesa.