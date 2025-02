Musk e Trump atacam agência de ajuda internacional dos EUA e principais diretores são afastados

O bilionário Elon Musk chamou neste domingo, 2, a Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional (USAID) de "organização criminosa". A declaração foi feita através da sua conta no X (antigo Twitter). Pouco depois, o presidente Donald Trump afirmou que a agência é "administrada por lunáticos radicais (e) vamos tirá-los de lá". Também disse que está reconsiderando seu futuro no governo.

No mesmo dia, John Voorhees e Brian McGill, diretor e vice-diretor da agência, respectivamente, foram colocados em licença forçada pelo governo após impedirem que funcionários do Departamento de Eficiência Governamental (DOGE) acessassem documentos confidenciais. A conta da agência no X foi desativada e seu site permaneceu fora do ar no domingo.