Motor pega fogo durante decolagem em Houston e passageiros são retirados às pressas de aeronave

Um Airbus A319 da United Airlines teve passageiros e tripulação removidos às pressas após o motor da aeronave pegar fogo durante a decolagem no aeroporto de Houston, no Texas, neste domingo, 2. O voo 1382 foi interrompido enquanto taxiava na pista pouco depois das 8h30 (11h30, no horário de Brasília) no Aeroporto Intercontinental George Bush.

Não houve feridos. Os passageiros foram transportados de volta ao terminal, informou a Administração Federal de Aviação (FAA). O problema no motor causou fumaça e fogo na asa direita. Em vídeos que circulam nas redes sociais, é possível ver caminhões do Corpo de Bombeiros na pista, assim como os passageiros, que aguardavam sentados no chão.