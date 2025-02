Líder opositora da Venezuela considera 'positivo' canal de comunicação entre Trump e Maduro

A líder opositora da Venezuela, María Corina Machado, disse, nesta segunda-feira (3), após a visita do enviado especial de Donald Trump a Caracas, que é "positivo" que exista um canal de comunicação entre Washington e o presidente Nicolás Maduro, cuja reeleição ela considera fraudulenta.

"Não acho ruim que exista um canal (de comunicação) e que o governo dos Estados Unidos diga as coisas claramente ao regime. Ao contrário, acho que é muito positivo", afirmou Machado sobre a visita do enviado especial do governo americano, Richard Grenell, a Caracas na última sexta-feira.