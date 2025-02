Israel amplia operação militar na Cisjordânia

Mesmo com o cessar-fogo na Faixa de Gaza mantido por duas semanas, Israel intensificou as operações na Cisjordânia ocupada. O Exército israelense realizou ontem uma grande operação militar com bombardeios no norte do território e destruiu vários edifícios. Segundo os militares israelenses, mais de 50 "terroristas" foram mortos desde o dia 14.

No mês passado, o Exército lançou uma grande ofensiva na Cisjordânia, chamada de "Muro de Ferro", com o objetivo de expulsar os grupos armados palestinos Hamas e Jihad Islâmica da área de Jenin.