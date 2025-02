Governo da França 'luta por sobrevivência' com orçamento de 2025 sem consenso

O primeiro-ministro da França, François Bayrou, usou poderes executivos especiais nesta segunda-feira, 3, para fazer com que o orçamento do país para 2025 fosse aprovado sem uma votação dos legisladores, mas agora enfrenta uma moção de censura que ameaça a sobrevivência de seu mandato que dura apenas seis semanas. É esperado que os partidos da oposição apresentem a moção ainda hoje e que ela seja votada na Assembleia Nacional na quarta-feira, 5.

Para passar, uma moção de desconfiança precisa de pelo menos metade dos votos na Assembleia de 577 assentos. A medida provavelmente terá o apoio de legisladores comunistas e verdes, mas isso não é suficiente. O voto dos socialistas pode ser decisivo, e o Partido Socialista disse nesta segunda-feira que não votaria para derrubar o governo Bayrou porque "é hora de dar um orçamento à França". No entanto, alguns legisladores podem não seguir as instruções do partido.