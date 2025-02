City contrata meia espanhol Nico González nos últimos minutos da janela de transferências

O Manchester City conseguiu fechar com o Porto a contratação do volante espanhol Fran González, nesta segunda-feira (3), nos últimos minutos do mercado, conseguindo assim um reforço que tem como objetivo atenuar a ausência de Rodri, afastado por lesão há vários meses. O jogador de 23 anos revelado no Barcelona assinou um contrato de quatro anos e meio, até 2029, informou o clube inglês.

Nico é o quarto reforço de inverno dos 'Citizens', depois dos zagueiros Abdukodir Khusanov e Vitor Reis (ex-Palmeiras) e do atacante Omar Marmoush. "Foi uma transferência difícil porque o seu desempenho foi excelente e ele teve um papel crucial em tudo o que o Porto fez nesta temporada", comemorou 'Txiki' Begiristain, o responsável pelas contratações do City. O volante espanhol será uma opção para Pep Guardiola no meio de campo, que sente a falta do vencedor da Bola de Ouro Rodri, que sofreu uma séria lesão no joelho em setembro.