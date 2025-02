Ataques a duas cidades matam 65 no Sudão

Sessenta e cinco pessoas morreram e 133 ficaram feridas nesta segunda-feira (3) em dois ataques ocorridos em grandes cidades do sul e oeste do Sudão, segundo fontes hospitalares.

No sul, rebeldes que pertencem a um braço do Movimento de Libertação do Povo do Sudão/Norte (SPLM-N) lançaram obuses contra Kadugli, capital de Cordofão do Sul, controlada pelo Exército sudanês.