A complexa indenização às vítimas tchecas de esterilização forçada

Anna Adamova foi esterilizada há mais de 30 anos e agora reivindica uma indenização por parte da República Tcheca para que compense, de alguma forma, o trauma causado pela política de controle de natalidade do comunismo vigente na época.

Moradora de Ralsko, no nordeste de Praga, Adamova é uma das mais 2.300 cidadãs tchecas que apresentaram um pedido de indenização, no marco de uma lei aprovada em 2022 que prevê reparações de 300.000 coroas (cerca de US$ 12.300 ou R$ 72 mil, na cotação atual) às vítimas.