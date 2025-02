Presidente sírio viaja à Arábia Saudita em sua primeira visita ao exterior

A imprensa síria informou que Al Sharaa se reunirá com o príncipe herdeiro e governante de fato do país rico em petróleo, Mohamed bin Salman, mas não revelou a data.

As novas autoridades sírias esperam contar com as ricas nações do Golfo para financiar a reconstrução do país, devastado pela guerra, e para estimular sua economia.

No final de dezembro, Al Sharaa afirmou em uma entrevista ao canal saudita Al Arabiya que o reino "certamente terá um papel importante" no futuro da Síria, destacando uma "grande oportunidade de investimento".

Rabha Seif Allam, pesquisadora do 'Al-Ahram Center for Political and Strategic Studies' com sede no Cairo, destaca que Riad está "desempenhando um papel crucial na reintegração da nova Síria no mundo árabe e no cenário internacional".

Ela explica que a Arábia Saudita, maior economia do mundo árabe, seria "diretamente beneficiada" por uma estabilização na Síria.

"O Irã está excluído do cenário sírio agora, o que enfraquece sua influência regional, e o tráfico de drogas da Síria para os países do Golfo, um fator desestabilizador, é coisa do passado", disse.