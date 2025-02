Panamá propõe aos EUA 'equipes técnicas' para esclarecer dúvidas sobre canal

O presidente panamenho, José Raúl Mulino, propôs ao chefe da diplomacia americana, Marco Rubio, que equipes técnicas esclareçam as dúvidas sobre a suposta presença chinesa no Canal do Panamá.

"Abrimos a possibilidade de que nossas equipes técnicas" esclareçam "o que for necessário", afirmou Mulino em uma coletiva de imprensa após se reunir com Rubio, que visita o país centro-americano.