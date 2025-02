Olympique de Marselha vence Lyon e mantém vice-liderança no Francês

O Olympique de Marselha venceu o Lyon por 3 a 2 neste domingo (2), no jogo que fechou a 20ª rodada do Campeonato Francês, e manteve a vice-liderança com três pontos de vantagem sobre o Monaco (3º), embora esteja a dez do líder Paris Saint-Germain.

O Lyon, que teve a estreia do técnico português Paulo Fonseca, saiu na frente com um chute cruzado do meia Corentin Tolisso (53'), mas o Olympique conseguiu a virada em três minutos com os gols de Mason Greenwood (61') e Adrien Rabiot (64').