Netanyahu vai discutir com Trump 'vitória sobre Hamas'

A reunião de terça-feira, 4, na Casa Branca será a primeira de Trump com um líder estrangeiro desde que voltou ao cargo. Ela acontece enquanto mediadores dos EUA e árabes começam o trabalho de intermediar a próxima fase de um acordo para encerrar a guerra na Faixa de Gaza e libertar dezenas de reféns mantidos por militantes.

O primeiro-ministro israelense, Binyamin Netanyahu, disse neste domingo, 2, que discutirá a "vitória sobre o Hamas", o combate ao Irã e a expansão das relações diplomáticas com os países árabes em seu encontro com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

O Hamas, que rapidamente reafirmou seu controle sobre Gaza desde que o cessar-fogo foi estabelecido no mês passado, disse que não libertará os reféns que deveriam ser libertados na segunda fase sem o fim da guerra e a retirada total das forças israelenses.

Netanyahu, que está sob crescente pressão de parceiros governamentais de extrema-direita para retomar a guerra após o fim da primeira fase no início de março, disse que Israel ainda está comprometido com a vitória sobre o Hamas e o retorno de todos os reféns capturados no ataque dos militantes em 7 de outubro de 2023, que desencadeou a guerra.

Não está claro qual é a posição de Trump em tudo isso. Ele tem sido um firme apoiador de Israel, mas também prometeu acabar com as guerras no Oriente Médio e levou o crédito por ajudar a intermediar o acordo de cessar-fogo. O acordo interrompeu os combates e levou à libertação de 18 reféns que estavam presos há mais de 15 meses, bem como centenas de palestinos presos por Israel.

Netanyahu acolhe o apelo de Trump por "paz através da força"