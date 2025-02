Exército israelense afirma ter matado 50 'terroristas' na Cisjordânia desde 14 de janeiro

No mês passado, o exército israelense lançou uma grande ofensiva na Cisjordânia, chamada de “Muro de Ferro”, com o objetivo de expulsar os grupos armados palestinos Hamas e Jihad Islâmica da área de Jenin.

Israel realizou, neste domingo (2), uma grande operação militar no norte da Cisjordânia ocupada e destruiu vários edifícios, informou o exército, dizendo que havia matado mais de 50 “terroristas” no território desde 14 de janeiro.

Um porta-voz do exército disse à AFP que o número total de mortos abrange as operações desde 14 de janeiro.

O Hamas e a Jihad Islâmica são grupos aliados ao Irã, e Israel acusa a República Islâmica de financiar suas atividades na Faixa de Gaza e na Cisjordânia ocupada.

De acordo com testemunhas, Israel enviou tropas para as proximidades de Tubas e Tamun. Além disso, o exército está bloqueando as saídas do campo de refugiados de Faraa, a sudeste de Jenin, onde invadiu várias casas, verificou um jornalista da AFP.

O Ministério da Saúde palestino informou neste domingo a morte de dois palestinos por fogo israelense: um homem de 73 anos no campo de Jenin, a nordeste de Tubas, e outro de 27 anos em um campo de refugiados no sul da Cisjordânia, perto de Hebron.