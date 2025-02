Esposa de Netanyahu está sob investigação criminal, anuncia MP israelense

A “notificação [...] é importante para o controle parlamentar, o sistema judicial e o Estado de Direito”, reagiu Lazimi, ex-membro do Partido Trabalhista, no X.

O programa investigativo, exibido pelo Canal 12, acusou a esposa de Netanyahu de tentar intimidar uma testemunha no processo contra seu marido.

No episódio, são ouvidas supostas gravações de Sara Netanyahu pedindo ao assessor de seu marido, que morreu mais tarde, para assediar e fazer campanha negativa nas mídias sociais contra os opositores do marido, em particular contra Hadas Klein, uma das principais testemunhas no julgamento contra o primeiro-ministro israelense.

Em dezembro, o chefe de Governo compareceu pela primeira vez durante seu julgamento por corrupção. Ele considerou as acusações contra ele como “ridículas”.