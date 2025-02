Barcelona vence Alavés e fica a 4 pontos do líder Real Madrid

Um dia depois da derrota do Real Madrid para o Espanyol, o Barcelona venceu o Alavés por 1 a 0 neste domingo (2) e aproveitou o tropeço do líder para ficar a quatro pontos da ponta da tabela do Campeonato Espanhol.

O placar só saiu do zero no segundo tempo, quando polonês Robert Lewandowski (61') marcou seu 18º gol no campeonato e deu ao Barça a vitória que leva a equipe aos 45 pontos, contra 49 do Real e 48 do Atlético de Madrid (2º).