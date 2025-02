Ataques americanos na Somália mataram figuras cruciais do EI

Os ataques aéreos americanos do fim de semana no norte da Somália mataram "figuras cruciais" do grupo extremista Estado Islâmico (EI), anunciou neste domingo (2) o governo da região semiautônoma somali de Puntland.

"Os ataques aéreos recentes provocaram a neutralização de figuras cruciais do Estado Islâmico", afirmou o governo regional.