Arsenal atropela City e se consolida como principal perseguidor do Liverpool

Arsenal's English midfielder #49 Myles Lewis-Skelly (C) runs with the ball during the English Premier League football match between Arsenal and Manchester City at the Emirates Stadium in London on February 2, 2025. / Crédito: GLYN KIRK

O Arsenal impôs neste domingo, 2, uma dura goleada por 5 a 1 sobre o Manchester City, cuja defesa continua mostrando deficiências, a pouco mais de uma semana do playoff de acesso às oitavas de final da Liga dos Campeões contra o Real Madrid. O sonho de conquistar o Campeonato Inglês pela quinta vez consecutiva ficou ainda mais longe para os 'Citizens', que agora precisam se preocupar em terminar no Top 4 para garantir uma vaga na próxima Champions.

Com a vitória, o time do técnico Mikel Arteta chegou aos 50 pontos, seis atrás do Liverpool, que ainda tem um jogo a menos, enquanto o City é o quarto (41 pontos), mas pode ser ultrapassado pelo Chelsesa (5º), que fecha a rodada contra o West Ham na segunda-feira. Fragilidade defensiva Com menos de dois minutos de bola rolando, o Arsenal abriu o placar com o norueguês Martin Odegaard, aproveitando passe do alemão Kai Havertz. O City tomou o controle do jogo e o goleiro dos 'Gunners' David Raya defendeu uma cabeçada de Josko Gvardiol (23') e um chute do brasileiro Savinho (44').

Mas Raya nada pôde fazer em uma finalização de cabeça de Erling Haaland, com passe de Savinho (55'). Foi o 25º gol do atacante norueguês nesta temporada. O Arsenal não demorou a retomar a iniciativa: Thomas Bartey interceptou uma tentativa de passe de Phil Foden e bateu para o gol, a bola desviou nas costas de John Stones antes de balançar as redes (57'). O jovem lateral-esquerdo Myles Lewis-Skelly (18 anos) fez o terceiro do time londrino (62') e provocou imitando a comemoração de Haaland. meditar.

Minutos depois, Havertz marcou mais um (76') e nos acréscimos Ethan Nwaneri (90'+3) fechou a goleada. A primeira derrota na Premier League em 2025 chega em um mau momento para o Manchester City, com o confronto com o Real Madrid no horizonte. - United perde mais uma -

O calendário será muito complicado para os 'Citizens', com Newcastle, Liverpool, Tottenham, Nottingham Forest e Brighton nas próximas cinco rodadas. "Estou bravo, chateado em nível pessoal e coletivo", disse o zagueiro Stones. "Sinto muito pelos torcedores. Viajar para ver como jogamos nos últimos 30 minutos é inaceitável". Horas antes, o Manchester United sofreu mais uma derrota no campeonato, 2 a 0 para o Crystal Palace em Old Trafford, e ainda perdeu por lesão o zagueiro argentino Lisandro Martínez, que deixou o campo de maca sentindo o joelho esquerdo.