Alemanha tem novo dia de protestos contra quebra do "cordão sanitário"

Protestos eclodiram em todo o país após partido conservador acatar votos da ultradireita em projeto anti-imigração. Polícia registrou confrontos com manifestantes.Com as eleições federais da Alemanha a apenas algumas semanas de distância e após duas votações parlamentares controversas, milhares de pessoas protestaram em todo o país contra o fim do isolamento do partido de ultradireita Alternativa para a Alemanha (AfD) no parlamento alemão. Os manifestantes também criticaram o candidato a chanceler federal alemão Friedrich Merz, da conservadora União Democrata Cristã (CDU). As manifestações reuniram grandes multidões em Aachen, Augsburg, Braunschweig, Bremen, Colônia, Essen, Frankfurt, Hamburgo, Karlsruhe, Leipzig, Würzburg e diversas outras cidades menores. Mais protestos estão programados para amanhã, sendo o maior deles esperado em Berlim. Merz e CDU criticados por derrubar "cordão sanitário" contra ultradireita A maioria dos protestos foi direcionado ao candidato a chanceler Friedrich Merz, que apresentou uma moção e um projeto de lei anti-imigração no Bundestag esta semana. Ambos receberam apoio do partido Partido Liberal Democrático (FDP), da aliança populista de esquerda Sahra Wagenknecht (BSW) e, de forma mais notável, da ultradireitista AfD. Diversos diretórios da AfD são lassificados como "suspeitos" de extremismo. Na última quarta-feira, os três partidos aprovaram uma moção não vinculativa anti-imigração. Já na sexta-feira, uma proposta de "Lei do Fluxo Migratório" foi derrotada por uma margem apertada. A insistência de Merz em levar os projetos à votação, mesmo sabendo que precisaria do apoio da AfD para aprová-los, foi duramente criticada como uma violação do "cordão sanitário" alemão que existe desde a Segunda Guerra Mundial, criado para impedir que a ultradireita chegasse ao poder. A disposição do líder da CDU em ignorar esse consenso virou o centro das manifestações deste sábado. O candidato é o líder das intenções de voto para assumir o governo alemão na eleição de 23 de fevereiro. Manifestantes pedem que Merz "ouça a Mutti" Merkel A ex-chanceler Angela Merkel, predecessora de Merz na liderança da CDU e que durante seus 16 anos no cargo abriu as portas para um grande fluxo de imigrantes sírios e afegãos, também esteve em destaque nas manifestações de sábado. Merkel, conhecida por sua discrição, tomou a rara iniciativa de criticar publicamente a estratégia política de Merznesta semana, condenando qualquer cooperação com a AfD. Em Colônia, manifestantes seguravam cartazes dizendo "Fritz, ouça a Mutti!", usando apelidos tanto para Merz quanto para Merkel, que durante seu governo era chamada ironicamente de "Mutti" (mãezinha). O ministro da Saúde da Alemanha, Karl Lauterbach, também participou da manifestação em frente à Catedral de Colônia. AfD e apoiadores enfrentam resistência de manifestantes Em algumas cidades menores, como Neu-Isenburg, próxima a Frankfurt, assim como Göttingen e Hildesheim, o principal alvo da ira dos manifestantes não foi a CDU, mas a AfD em si. Perto de Frankfurt, manifestantes protestaram contra um evento de campanha da AfD, entraram em confronto com a polícia e tentaram incendiar veículos policiais. Outro alvo foi o movimento "Querdenker" ("pensadores divergentes"), que convocou suas próprias manifestações no sábado sob o lema "Políticas contra o povo?". Os Querdenker são um grupo heterogêneo de cidadãos que protestam contra políticas governamentais, vacinas, a mídia, imigração e outros temas. O movimento surgiu originalmente como oposição às restrições da pandemia da covid-19. Em Göttingen e em outras cidades, contra-manifestações foram organizadas pela Aliança contra a Direita, formada por grupos da igreja, sindicatos e organizações da sociedade civil, para se opor aos discursos programados pelos Querdenker, além de uma marcha e um cortejo de automóveis. A polícia relatou vários confrontos entre grupos rivais. Testemunhas também afirmaram que policiais usaram cassetetes para afastar contra-manifestantes que bloqueavam o caminho da manifestação dos Querdenker. De acordo com as autoridades, policiais foram atacados com fogos de artifício, garrafas e ovos. A polícia montada precisou ser acionada para controlar a situação. Líder da CSU, partido irmão da CDU, apoia decisão de Merz Embora os manifestantes de sábado estivessem indignados com as táticas de Merz, ele recebeu apoio da União Social-Cristã (CSU), o partido irmão da CDU na Baviera. Markus Söder, líder da CSU, manifestou apoio público às votações parlamentares desta semana, chamando a decisão de avançar com os projetos de lei de "fundamental". "Ele escolheu esse caminho como candidato da CDU à chancelaria e demonstrou que está sério em relação à reversão da política de refúgio", disse Söder, que também é primeiro-ministro da Baviera. gq (DW)