Acidente aéreo em Washington: vítimas identificadas chegam a 55

As operações para resgatar os corpos e destroços da colisão entre um helicóptero do exército americano e um avião de passageiros em Washington alcançaram, neste domingo (2), a identificação e recuperação de 55 das 67 vítimas fatais.

Novos corpos foram retirados do gelado rio Potomac, enquanto os resgatistas expressaram confiança de que os demais serão encontrados na grande operação para recuperar o avião, que colidiu no ar com o helicóptero Black Hawk.