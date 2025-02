Rubio chega ao Panamá em meio a ameaças de retomar o canal

Marco Rubio chega ao Panamá neste sábado (1º), em sua primeira viagem ao exterior como principal diplomata dos Estados Unidos, em busca de uma maneira de recuperar o controle do Canal do Panamá, uma das metas do presidente Donald Trump.

Ele viaja no mesmo dia em que Trump planeja impor tarifas aos principais parceiros comerciais dos EUA: Canadá, México e China.