Rei britânico Charles III faz parceria com Amazon para documentário

O rei Charles III do Reino Unido aparecerá em um novo documentário da Amazon, que deverá destacar seu trabalho de caridade em relação ao meio ambiente e sua “filosofia de harmonia”, informou a Press Association neste sábado (1º).

A parceria com a Amazon rompe com a tradição da família real, que frequentemente faz parcerias com as principais emissoras britânicas para suas aparições na tela.