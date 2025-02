PSG goleia Brest no Francês a 10 dias do playoff da Champions

O Paris Saint-Germain reforçou sua liderança no Campeonato Francês ao bater o Brest por 5 a 2 neste sábado (1º), pela 20ª rodada, com mais um hat-trick de Ousmane Dembélé, a dez dias do jogo de ida do playoff da Liga dos Campeões entre os dois clubes.

Em grande fase nas últimas semana, Dembélé marcou três vezes (29', 57' e 62'), depois dos três gols na vitória sobre o Stuttgart por 4 a 1 na Champions.