Bombardeio atribuído aos paramilitares deixa mais de 50 mortos no Sudão

Ao menos 54 pessoas morreram neste sábado (1) em um bombardeio atribuído aos paramilitares sudaneses contra um mercado em Omdurman, cidade próxima da capital Cartum, informou uma fonte médica à AFP.

A fonte do hospital Al Nao, que pediu anonimato, disse que está chocada com a quantidade de feridos enviados ao centro médico e atribuiu a responsabilidade do ataque às Forças de Apoio Rápido (FAR).