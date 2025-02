Atlético vence Mallorca e coloca pressão no Real Madrid

Impecável defensivamente, o Atlético de Madrid de Antoine Griezmann se reencontrou com a vitória no Campeonato Espanhol neste sábado (1º), ao bater o Mallorca por 2 a 0 na 22ª rodada, e encostou no líder Real Madrid, uma semana antes do clássico da capital na semana que vem.

O Atlético soma 48 pontos, enquanto o Real, que ainda neste sábado enfrenta o Espanyol, tem 49.