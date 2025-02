Atalanta tropeça em casa em empate com o Torino no Campeonato Italiano

A Atalanta deixou dois pontos escaparem em Bérgamo e teve que se contentar com um empate em 1 a 1 com o Torino neste sábado (1º), pela 23ª rodada do Campeonato Italiano.

A 'Dea' saiu na frente com o zagueiro Berat Djimsiti (35'), mas sofreu o empate cinco minutos depois com um gol de cabeça do chileno Guillermo Maripán (30').