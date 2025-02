Alcolumbre e Motta são eleitos presidentes do Senado e da Câmara com ampla maioria

O Congresso elegeu neste sábado (1º), por ampla maioria, os novos presidentes do Senado e da Câmara dos Deputados, que conseguiram o apoio tanto da bancada de esquerda do governo quanto da ala mais radical da oposição de direita.

Com 73 de 81 votos, o senador Davi Alcolumbre venceu a presidência do Senado. Na Câmara, o deputado Hugo Motta foi eleito com 444 votos de um total de 499. Ambos são figuras do chamado "Centrão".