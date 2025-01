Senado aprova nome designado por Trump para comandar agenda de perfuração

O Senado dos Estados Unidos confirmou na quinta-feira (31) a designação no nome escolhido por Donald Trump para comandar o Departamento do Interior, um cargo que supervisiona as vastas terras e águas públicas do país, vitais para a agenda do presidente de ampliar as perfurações de petróleo.

Doug Burgum, ex-governador da Dakota do Norte e candidato nas primárias republicanas em 2024, foi confirmado em uma votação na qual a maioria dos democratas se uniu aos colegas republicanos.