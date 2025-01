Rússia amplia acusações contra Ucrânia por morte de civis em região ocupada

O Comitê de Investigação da Rússia anunciou que examina as mortes de "22 moradores" da localidade de Russkoye Porechnoye, a quase 20 quilômetros da fronteira.

A Rússia ampliou nesta sexta-feira (31) as acusações contra a Ucrânia pelo suposto assassinato de civis em uma localidade tomada pelas forças de Kiev na região russa de Kursk.

O órgão, responsável por investigar os principais crimes no país, havia anunciado em 19 de janeiro um inquérito pelas mortes de pelo menos sete civis na localidade de Kursk.

Os investigadores russos afirmam que assassinatos em Russkoye Porechnoye aconteceram entre setembro e novembro do ano passado e os atribuem a cinco soldados ucranianos.

As forças russas são acusadas pelo assassinato de centenas de civis na cidade ucraniana de Bucha, perto de Kiev, onde uma equipe da AFP observou e fotografou vários corpos nas ruas, alguns amarrados.

Rússia e Ucrânia trocam acusações sobre as mortes de civis desde o início do conflito, que completará três anos em fevereiro.

A AFP não conseguiu verificar as afirmações com fontes independentes até o momento. A Ucrânia não divulgou uma reação oficial às acusações.

A Rússia rejeita as acusações sobre as atrocidades cometidas nesta cidade e acusa Kiev de ter encenado o ataque. Várias organizações independentes de verificação de fatos e de imprensa, incluindo a AFP, desmentiram as alegações de Moscou.

bur/dsa/dbh/fp