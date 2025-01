Presidente da Bolívia diz que UE investirá mais de US$ 800 milhões no país até 2027

O presidente da Bolívia, Luis Arce, anunciou nesta quinta-feira, 30, que a União Europeia (UE) investirá mais de 800 milhões de euros (US$ 830,4 milhões) em projetos no país entre 2025 e 2027, após compromisso firmado em reunião com o Ministério das Relações Exteriores boliviano.

Em publicação feita no X, antigo Twitter, Arce disse que o compromisso de fortalecer as relações bilaterais e aprofundar a cooperação em importantes setores, como energia renovável, comércio, proteção da biodiversidade e combate ao crime organizado, foi reafirmado.