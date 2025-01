Português Paulo Fonseca é o novo técnico do Lyon

O português Paulo Fonseca foi oficialmente anunciado como novo treinador do Lyon, com contrato de duas temporadas e meia até 30 de junho de 2027, anunciou nesta sexta-feira (31) o clube francês.

A sua nomeação "faz parte do desejo de dar ao Lyon uma forte ambição, no cenário nacional e europeu”, afirmou o clube num comunicado.

O Lyon se classificou diretamente para as oitavas de final da Liga Europa depois do empate na quinta-feira contra o Ludogorets (1-1), jogo que Fonseca assistiu juntamente com o CEO do clube, o americano John Textor.

Na Ligue 1 o clube está em sexto lugar, três pontos atrás do Nice (4º).

Fonseca, demitido nesta temporada do Milan, terá a difícil missão de reerguer o Lyon, que acumula cinco empates consecutivos contando todas as competições, incluindo uma dolorosa eliminação nos pênaltis na Copa da França diante do Bourgoin-Jallieu, da quinta divisão.