Porto vai enfrentar Roma na repescagem da Liga Europa

O Porto, que já foi campeão da Liga Europa, vai enfrentar a Roma de Claudio Ranieri no duelo de maior destaque dos playoffs que classificam para as oitavas de final do torneio, de acordo com o sorteio realizado nesta sexta-feira (31).

O time português, que venceu a Liga Europa em 2011 e a sua antecessora, a Copa da Uefa, em 2003, jogará a partida de ida em casa, no dia 13 de fevereiro, e a volta na capital da Itália, uma semana depois.