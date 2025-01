EUA TARIFAS: Trump a um passo de iniciar uma guerra comercial com México e Canadá

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, cumprirá a sua ameaça de impor tarifas sobre produtos canadenses e mexicanos em 1º de fevereiro? Essa pergunta está na boca de todos nesta sexta-feira (31), e as consequências podem ser graves para os três países.

Marco Rubio viaja para América Latina com comitiva

Panamá, Costa Rica, El Salvador, Guatemala e República Dominicana receberão, a partir de sábado (1º), o chefe da diplomacia americana, Marco Rubio, dominados por um Donald Trump empoderado que declarou guerra à migração e ressuscitou "os fantasmas do imperialismo".

Grandes estrelas da música, incluindo Beyoncé e Taylor Swift competem pelos principais prêmios do Grammy, no domingo (2), em Los Angeles, cidade que se recupera dos danos provoacados pelos incêndios.

LOS ANGELES:

Confira os indicados às principais categorias do Grammy

Lista de indicados nas principais categorias da 67ª edição anual dos prêmios Grammy, que acontecerá em 2 de fevereiro em Los Angeles.

PARIS:

Kim Jones deixa o cargo de diretor artístico da Dior Homme

A casa de moda Dior anunciou nesta sexta-feira (31) a saída do diretor artístico das suas coleções masculinas, Kim Jones, uma decisão que poderá abrir as portas da grande marca ao britânico Jonathan Anderson, atualmente na Loewe.

=== ESPORTES ===

PARIS:

Manchester City e Real Madrid vão se enfrentar nos playoffs da Champions

Pela quarta temporada consecutiva, Manchester City e Real Madrid vão se enfrentar na Liga dos Campeões, desta vez nos playoffs de acesso às oitavas de final, conforme determinado pelo sorteio realizado pela Uefa em Nyon nesta sexta-feira (31).

MADRI:

Ex-chefe do futebol espanhol no banco dos réus por beijo forçado em Jenni Hermoso

O ex-chefe do futebol espanhol Luis Rubiales sentará no banco dos réus a partir de segunda-feira pelo beijo forçado que deu em Jenni Hermoso nas comemorações da Copa do Mundo de 2023 e pela pressão subsequente sobre a jogadora para justificá-lo.

MADRI:

Julgamento de Rubiales: futebol espanhol segue envolvido em escândalos

Brilhante no campo esportivo, tanto no masculino como feminino, o futebol espanhol continua envolvido em uma série de processos judiciais, como o julgamento que começará na segunda-feira (3) contra Luis Rubiales, o ex-presidente da Federação Espanhola acusado de beijar forçadamente a jogadora Jenni Hermoso.

