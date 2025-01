Maduro defende "novo começo" com os EUA após visita de enviado de Trump

O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, defendeu nesta sexta-feira (31) um novo começo nas relações bilaterais com os Estados Unidos, após a visita a Caracas do enviado especial de seu contraparte americano, Donald Trump, para tratar das deportações de migrantes e criminosos.

O mandatário propôs "um novo começo nas relações bilaterais", afirmou o governo em um comunicado após a reunião com o enviado especial Richard Grenell, que também contou com a participação da vice-presidente da Venezuela, Delcy Rodríguez, e do chefe do Parlamento, Jorge Rodríguez.