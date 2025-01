Hamas se prepara para libertar mais três reféns na próxima troca com Israel

Três reféns israelenses em Gaza, incluindo o pai das duas últimas crianças cativas, serão libertados no sábado (1º) como parte do acordo de trégua entre o grupo islamista Hamas e Israel, que em troca libertará 90 palestinos.

A guerra começou com um ataque do Hamas em 7 de outubro de 2023 no sul de Israel, que resultou na morte de 1.210 pessoas, a maioria civis, de acordo com uma contagem baseada em dados oficiais israelenses.

Em retaliação, Israel lançou uma ofensiva em Gaza, que deixou pelo menos 47.460 mortos, a maioria civis, de acordo com dados do Ministério da Saúde do território governado pelo Hamas, considerados confiáveis pela ONU.

Desde que a trégua entrou em vigor, o Hamas, que governa a Faixa de Gaza, libertou 15 reféns.